Українські пілоти навчатимуться в Чехії на винищувачах F-16 та L-39

Чехія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39.

Про це повідомив премʼєр Чехії Петр Фіала на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції.

«Ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовились, що разом з партнерами з «коаліції охочих» будемо навчати українських пілотів на F-16 та L-39. Навчання буде проходити тут, на базах у Чехії. Україна вже навчає пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну», — зазначив він.

Кількома днями раніше, 4 травня, Зеленський розповідав про створення в Чехії українсько-чеської школи F-16.

«Очевидно, що станом на зараз з безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні, російські удари щодня тривають. Тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи могли відкритись за межами України, і це буде», — сказав Зеленський.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні постачили Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.

Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).

2 травня 2025 року Державний департамент США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 мільйона.