США схвалили пакет з навчання та підтримки F-16 для України на $310,5 млн

Державний департамент США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 мільйона.
Про це йдеться на сайті Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.
Управління з оборонного співробітництва у сфері безпеки видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.
Мова, зокрема, про:
- модифікацію та модернізацію літаків;
- навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення боєготовності;
- запасні частини, витратні матеріали;
- наземне обслуговуюче обладнання;
- доставку та підтримку засекреченого й незасекреченого програмного забезпечення;
- інженерну, технічну і логістичну підтримку з боку уряду США і підрядників та інше.
Cеред основних підрядників — компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR.
«Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного поступу в Європі», — зазначили в Управлінні.