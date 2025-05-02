США схвалили пакет з навчання та підтримки F-16 для України на $310,5 млн

Державний департамент США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 мільйона.

Про це йдеться на сайті Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Управління з оборонного співробітництва у сфері безпеки видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

Мова, зокрема, про:

модифікацію та модернізацію літаків;

навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення боєготовності;

запасні частини, витратні матеріали;

наземне обслуговуюче обладнання;

доставку та підтримку засекреченого й незасекреченого програмного забезпечення;

інженерну, технічну і логістичну підтримку з боку уряду США і підрядників та інше.

Cеред основних підрядників — компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR.

«Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного поступу в Європі», — зазначили в Управлінні.