Перші F-16 від Нідерландів прибули до України.
Про це оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
Решта з обіцяних Нідерландами 24 винищувачів надійдуть найближчими місяцями. Ці літаки необхідні Україні, зокрема, для відбиття російських повітряних атак.
- 31 липня видання Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну. До цього моменту Україна офіційно не коментувала прибуття літаків.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди, Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків F-16.