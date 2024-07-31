Bloomberg: Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну

Перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, ознайомленні з цим питанням.

За словами співрозмовників видання, в Україну прибула «невелика кількість» військових літаків F-16 американського виробництва. Однак кінцевим терміном для передачі їх Україні був кінець цього місяця, і союзники його дотрималися.

Незрозуміло, чи зможуть українські пілоти одразу використовувати F-16, чи цей процес займе більше часу.

Бойові літаки добиралися в Україну понад рік. Цей шлях був ускладнений затримками, питаннями щодо запчастин і мовним барʼєром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. Планувальники також стурбовані тим, що в Україні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, — вразливі для російських атак.