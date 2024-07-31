Bloomberg: Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну

Перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, ознайомленні з цим питанням.
За словами співрозмовників видання, в Україну прибула «невелика кількість» військових літаків F-16 американського виробництва. Однак кінцевим терміном для передачі їх Україні був кінець цього місяця, і союзники його дотрималися.
Незрозуміло, чи зможуть українські пілоти одразу використовувати F-16, чи цей процес займе більше часу.
Бойові літаки добиралися в Україну понад рік. Цей шлях був ускладнений затримками, питаннями щодо запчастин і мовним барʼєром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. Планувальники також стурбовані тим, що в Україні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, — вразливі для російських атак.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (42 літаки, частина з них навчальні), Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія, яка 10 липня 2024 року оголосила про передачу 6 літаків F-16. Державний секретар США Ентоні Блінкен того ж дня заявляв, що перші винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів «вже на шляху» до України.
- Частину переданих Україні західними партнерами винищувачів F-16 триматимуть на закордонних авіабазах, щоб вони не стали мішенню для військ Росії.
- Президент України Володимир Зеленський 9 липня 2024 року казав, що Україна дуже чекає на винищувачі F-16, однак оголошеної союзниками кількості цих літаків недостатньо. Потрібно щонайменше 128 F-16, аби вийти в паритет з росіянами, які застосовують кожного дня у війні 300 літаків.
- Три дні тому, 28 липня, The Washington Post писав, що F-16 прибудуть в Україну «за кілька тижнів» та навряд чи зможуть негайно змінити ситуацію на полі бою. Імовірно, літаки використовуватимуть для збиття ракет, дронів і літаків. Однак не для ударів по наземних силах РФ та інших обʼєктах поблизу фронту, оскільки Київ отримає мало літаків — і Росія має багато засобів ППО, які можуть збити їх. Офіційно не заявляють, скільки саме літаків отримає Україна у 2024 році, але це буде не більше за одну ескадрилью — тобто близько 20 одиниць. Крім того, лише шість пілотів завершать навчання цього літа, адже програма має обмежену кількість місць.