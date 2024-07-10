Процес передачі Україні перших F-16 вже триває. Винищувачі будуть улітку

Перші західні винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів «вже на шляху» до України. Вони долучаться до оборони неба вже цього літа.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні, передає «Голос Америки».

«Поки ми говоримо, триває передача літаків F-16, які надходять з Данії, надходять з Нідерландів», — сказав держсекретар.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, премʼєр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен також також йдеться, що зараз «триває процес передачі F-16» Україні. Країни в подальшому посилюватимуть військово-повітряні можливості України, а також допоможуть із забезпеченням та озброєнням F-16.

Президент України Володимир Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за «практичні кроки» з посилення українських ВПС винищувачами F-16, а Бельгії та Норвегії за готовність надати свої F-16.

«F-16 також будуть використані для посилення протиповітряної оборони України. Я впевнений, що вони допоможуть нам краще захистити українців від жорстоких російських атак, як-от удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві цього тижня», — написав президент у Х.