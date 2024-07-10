Норвегія протягом 2024 року передасть Україні 6 винищувачів F-16

Норвегія передасть Україні протягом 2024 року шість винищувачів F-16.

Про це на полях саміту НАТО у Вашингтоні оголосив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, передає VG.

«Ми плануємо постачання впродовж 2024 року... З осені Норвегія бере участь у підготовці українських пілотів-винищувачів у Данії, і Норвегія підтримуватиме підготовку й надалі», — заявив премʼєр.

Норвегія оголосила про плани надати винищувачі F-16 Києву ще в серпні 2023 року, але ніколи офіційно не розголошувала кількість.

У квітні 2024 року профільні сайти Zona Militar і Nettavisen писали, що Україна може отримати 22 F-16, але не всі з цих літаків обовʼязково будуть справними — частина піде на запчастини. Окрім винищувачів, Осло надасть двигуни до літаків, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання.