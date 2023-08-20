Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16

Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16. Про це 20 серпня заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
«Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 літаків F-16. Разом із Нідерландами ми перші, хто може зробити серйозне і непохитне зобовʼязання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому», — заявила Фредеріксен.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що Данія зробить усе можливе для розширення коаліції, щоб більше країн могли передати Україні винищувачі F-16.
Також Зеленський зустрівся в Данії з українськими пілотами, які прилетіли туди на навчання.
- 20 серпня Зеленський оголосив, що Нідерланди разом із Данією виділяють Україні 42 винищувачі. Літаки нададуть після тренування пілотів, інженерів та підготовки відповідної інфраструктури.
- У серпні президент США дав зелене світло іншим країнам на навчання українських пілотів на F-16. 18 серпня стало відомо, що США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі після навчання пілотів. За день після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «уже розпочалось». До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 уже направилися пілоти 2023 року випуску. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.