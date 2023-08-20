Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16

Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16. Про це 20 серпня заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 літаків F-16. Разом із Нідерландами ми перші, хто може зробити серйозне і непохитне зобовʼязання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому», — заявила Фредеріксен.

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен із Володимиром Зеленським у винищувачі F-16. Telegram / Zelenskiy / Official

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що Данія зробить усе можливе для розширення коаліції, щоб більше країн могли передати Україні винищувачі F-16.

Також Зеленський зустрівся в Данії з українськими пілотами, які прилетіли туди на навчання.