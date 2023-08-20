У Британії на винищувачах F-16 навчатимуться пілоти-випускники 2023 року

До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 направилися пілоти, які випустилися у 2023 році. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в етері телемарафону.
«Майбутнє за молодими пілотами», — сказав він.
За його словами, у Британії та Швеції зручна система підготовки, тому там до кожного пілота інструктори підходять індивідуально.
Раніше американські інструктори перевірили рівень підготовки двох українських пілотів і зʼясували, що їм знадобиться чотири місяці замість 32, щоб опанувати F-16. У цьому винищувачі ключове — навчитися використовувати озброєння, а не лише засвоїти техніку пілотування.
Перед відправкою пілотів на навчання їх також протестували на знання англійської мови.
- 16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очікується, що Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів.
- Нещодавно Данія і Вашингтон підтвердили дозвіл США на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчання льотчиків.
- Президент Зеленський на пресконференції з премʼєром Швеції заявив, що Україна домовляється про майбутні поставки винищувачів JAS 39 Gripen.
- 19 серпня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «уже розпочалось».