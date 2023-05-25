Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16

Союзники та партнери України оголосили на «Рамштайні» про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16. У наступні тижні розроблять відповідну тренувальну інфраструктуру.

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються пізніше.

За його словами, у наступні тижні партнери з Данії, Нідерландів будуть співпрацювати з іншими партнерами, а саме з Норвегією, Польщею, Бельгією, Португалією, які були згодні доєднатись.

«Ми очікуємо, що до цієї важливої місії долучаться й інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості підтримці України. У наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура», — додав міністр оборони США.

За даними Пентагону, тренування українських пілотів на F-16 відбуватимуться в Європі.

Винищувачі F-16 Україна отримає від союзників за умови, що літаків, як і іншої західної зброї, не використовуватимуть для ударів по території росії, заявили в Білому домі 20 травня.