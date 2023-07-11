Україна сформувала коаліцію для підготовки пілотів на F-16 — офіційно

Україна сформувала коаліцію з 11 держав-партнерів для підготовки пілотів на винищувачах F-16.

Про це 11 липня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

До коаліції увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Британія та Швеція.

Меморандум передбачає те, що:

українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;

є можливість включення в програму інших типів винищувачів.

Виконувач обовʼязків міністра оборони Данії Трольса Пульсена заявив, коаліція почне підготовку українських пілотів наприкінці літа. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко уточнив, що навчання для перших 20 пілотів розпочнеться наприкінці липня або на початку серпня.