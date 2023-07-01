Зеленський: Партнери затягують із графіком підготовки українських пілотів на F-16

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери затягують зі складанням графіку підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це він заявив на пресконференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві.

«Перш за все, про те, чи є розуміння планів і графіків поставок F-16. У мене такі самі запитання, як ви поставили, до наших шановних партнерів: чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16? Ми домовились, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять — мені невідомо», — сказав Зеленський.