Зеленський: Партнери затягують із графіком підготовки українських пілотів на F-16

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери затягують зі складанням графіку підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це він заявив на пресконференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві.
«Перш за все, про те, чи є розуміння планів і графіків поставок F-16. У мене такі самі запитання, як ви поставили, до наших шановних партнерів: чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16? Ми домовились, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять — мені невідомо», — сказав Зеленський.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія.
- Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати українських пілотів до польотів на F-16, інші країни приєднаються згодом.
- Українська влада і командування вже неодноразово заявляли, що західні винищувачі потрібні вже «тут і зараз». Вони б докорінно змінили ситуацію на фронті та не залишили б жодного шансу росіянам в небі України, про що казав і Зеленський.