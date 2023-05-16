Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів» для отримання Україною західних літаків

Велика Британія та Нідерланди домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, ідеться про отримання Україною західних літаків.
Про це пише The Guardian.
Відповідних домовленостей досягли премʼєри цих країн на зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейкʼявіку.
В офісі британського премʼєра розповіли, що Ріші Сунак і Марк Рютте «працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку в усьому — від навчання до закупівлі літаків F-16».
Крім цього, британський премʼєр Сунак заявив, що «законне місце України — в НАТО». Обидва лідери погодилися, що Україні потрібно надавати довгострокову безпекову допомогу.
- Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише тренувати українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.
- У квітні міністр оборони Данії припускав, що союзники вирішать, чи передаватимуть Україні західні винищувачі, до цього літа.