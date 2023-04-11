Міністр оборони Данії не виключив, що союзники до літа вирішать, чи передаватимуть Україні західні винищувачі

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен не виключив, що країни Заходу до літа вирішать, чи передаватимуть бойові літаки F-16 Україні.
Le Figaro з посиланням на AFP передає, що данський політик уточнив: рішення щодо F-16 можуть ухвалити вже найближчим часом, але Данія не збирається самостійно передавати літаки українським військам. Для цього потрібна колективна згода, зокрема від США.
- Данія і союзники вже давно обговорюють, чи передавати Україні винищувачі.Німеччина та США поки що не планують цього робити, а Данія, за словами її міністра оборони, відкрита для цієї ідеї.
- 23 березня Словаччина вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Інші літаки передадуть найближчими тижнями. З міркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть. Однак деякі медіа писали, що Словаччина передасть 13 МіГ-29.
- 3 квітня Польща оголосила про передачу Україні перших кількох МіГ-29, але точну кількість не називала. Тепер відомо, що їх було чотири. Після візиту Володимира Зеленського до польського президента Анджея Дуди оголосили про передачу ще десятьох винищувачів.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише на тренування українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни, які тримають у секреті. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.