Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29

Уряд Словаччини передав Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Вони вже покинули словацьку територію.

Про це повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

Він зазначив, що переліт виконували українські пілоти за домовленістю з Військово-повітряними силами Словаччини.

Інші літаки передадуть найближчими тижнями. З міркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть.