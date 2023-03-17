Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер.

«Обіцянки потрібно виконувати, і коли Зеленський попросив більше зброї, включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога — це ключ, щоб забезпечити Україні захист себе та всієї Європи від росії», — написав премʼєр у Twitter.

Видання Teraz із посиланням на виступ Геґера пише, що на додаток до МіГ-29 Україні передадуть частину зенітно-ракетних комплексів «Куб» радянського виробництва. Скільки їх буде — поки невідомо.