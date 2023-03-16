Президент Анджей Дуда: Польща найближчими днями передасть Україні перші чотири літаки МіГ-29

Польща найближчими днями передасть Україні перші 4 з 10 радянських винищувачів МіГ-29.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.
«Найближчими днями передамо 4 літаки. І протягом року поступово передамо решту», — сказав Дуда.
У ВПС Польщі 28 таких літаків. На початку березня Анджей Дуда заявляв, що Польща готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29.
- На початку березня Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні МіГ-29. Згодом стало відомо, що Словаччина готується передати Україні 10 з 11 таких винищувачів, але спершу це має затвердити парламент.
- 16 березня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща і Словаччина створюють коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. За даними словацьких ЗМІ, члени комітету з питань оборони словацького парламенту 14 березня обговорювали передачу літаків Україні. На зустрічі йшлося про те, щооб відправити до Києва 13 МіГів.