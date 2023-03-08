Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29

Президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтервʼю CNN International в Абу-Дабі, що його країна готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29.
«Інші МіГ-29, які є в Польщі і які зараз на озброєнні наших ВПС, — ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використовувати негайно», — сказав він.
Дуда зазначив, що українські збройні сили в подальшому переходитимуть на стандарти НАТО і використовуватимуть F-16, тому вже зараз потрібна підготовка українських пілотів.
При цьому він наголосив, посилаючись на свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, що наразі ключовою військовою потребою країни є далекобійна артилерія.
«Наразі більше потрібна далекобійна артилерія, щоб відкидати супротивника й уникати прямих зіткнень. Тому що росіяни намагаються розчавити Україну, розчавити її вагою своїх збройних сил, своєю чисельністю та своєю технікою», — сказав він.
- Дуда здійснив перший за останні 13 років двосторонній візит до Абу-Дабі, щоб застерегти лідерів ОАЕ від російської пропаганди та розповісти, як виглядає ситуація в Україні.