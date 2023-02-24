Зеленський: Окрім Британії та Польщі, навчати українських пілотів готові ще три країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутні тренування українських пілотів винищувачів узгоджують ще із трьома європейскими державами, окрім Британії та Польщі.

Про це він сказав на пресконференції 24 лютого, яка присвячена річниці російського вторгнення.

Ці держави він не назвав.

«Сьогодні в мене була зустріч з премʼєр-міністром Польщі Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є реальне відчуття, що ще із трьома європейськими державами — не буду говорити, з якими — є можливість отримати ці навчання і літаки. Диму без вогню не буває, тому й навчання — деякий час для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси. Вони складні, але це і є комплексний захист неба», — сказав Зеленський.