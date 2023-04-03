Польща передала Україні перші кілька винищувачів МіГ-29

Представник президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що перші винищувачі МіГ-29 уже передали для України. Точна кількість залишається невідомою.

Про це він сказав в етері RMF FM.

Процес передачі першої частини літаків для України вже завершився. Українські військові отримали декілька польських винищувачів МіГ-29.

Пшидач додав, що Польща та Україна будуть говорити і про можливу подальшу військову підтримку.