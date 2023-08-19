Міністр оборони: Навчання пілотів F-16 уже розпочалось

Міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтервʼю «24 каналу», що навчання українських пілотів винищувачів F-16 «уже розпочалось».
За його словами, крім пілотів, у навчаннях також беруть участь інженери й техніки. Їх теж навчатимуть 6 місяців. Міністр додав, що термін може бути більшим, щоб усі змогли працювати в команді.
У цей період вирішуватиметься питання, коли саме Україна отримає F-16, скільки та в якій комплектації.
Резніков пояснив, що країни, які в майбутньому захочуть передати F-16, отримуватимуть дозвіл від США. Інші ж країни будуть передавати комплектуючі та озброєння до літаків.
- 16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очолили її Данія та Нідерланди. Навчатимуть пілотів у Данії та Румунії.
- У серпні президент США дав зелене світло іншим країнам на навчання українських пілотів. 18 серпня стало відомо, що США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні F-16 після навчання пілотів.