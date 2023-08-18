Данія підтвердила дозвіл США на передачу Україні винищувачів F-16

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Однак рішення про поставку винищувачів поки що не ухвалили.

Про це він повідомив у коментарі каналу TV 2.

«Уряд кілька разів казав, що передача літаків є природним наступним кроком після навчань пілотів. Ми обговорюємо це з найближчими союзниками, і я очікую, що найближчим часом ми зможемо конкретизувати це», — наголошує данський міністр оборони.

Напередодні Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомило, що США погодили надання Україні літаків F-16 із Данії та Нідерландів. Зазначається, що в Білому домі надали Нідерландам та Данії офіційні запевнення, що Вашингтон затвердить всі необхідні запити на постачання літаків.