Politico: Визначено першу групу українських пілотів, які навчатимуться на F-16 — загалом їх буде 32

Повітряні сили ЗСУ визначили першу групу з 8 пілотів, які візьмуть участь у навчанні з експлуатації винищувачів F-16.

Про це пише Politico з посиланням на анонімні джерела.

Ці 8 пілотів вільно володіють англійською мовою і готові розпочати навчання, щойно буде готовий офіційний план підготовки, затверджений європейськими союзниками. Ще 20 пілотів, яким треба підтягнути англійську, готові розпочати мовні курси у Великій Британії вже цього місяця.

Загалом, пише видання, для потенційної участі у програмі навчання обрали 32 українських пілотів — такої кількості достатньо для створення двох ескадрилей.