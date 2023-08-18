Reuters: США дозволили Данії і Нідерландам передати F-16 Україні

Сполучені Штати дозволили передати винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів тільки-но завершиться підготовка пілотів.

Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника.

Вашингтон офіційно запевнив Данію та Нідерланди, що прискорить затвердження запитів на передачу F-16. Про ці гарантії країни нещодавно попросили США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у листі, який бачила агенція Reuters, написав: «Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами».