Байден вже дав іншим країнам зелене світло на навчання українських пілотів. Інформації про кінцевий план тренувань досі немає

Президент США Джо Байден вже дозволив іншим країнам навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16, але у Пентагоні не розголошують або досі не отримали кінцевий план тренувань від європейських союзників.
На брифінгу журналіст спитав, на якій зараз стадії затвердження плану навчань для українських пілотів з боку США. Він згадав про статтю видання Politico за 4 серпня, у якій йшлося, що Повітряні сили ЗСУ визначили першу групу з восьми пілотів і вона готова до навчання.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх відповіла: «Як вам відомо, провідну роль у навчанні відіграють Данія та Нідерланди. Президент вже дав зелене світло на проведення і підтримку навчання, але я просто не маю жодних додаткових оновлень щодо підготовки конкретних пілотів».
- 16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очікується, що Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів.
- Байден, за даними медіа, ще у липні на саміті лідерів G7 казав союзникам, що схвалив навчання українських пілотів на F-16. Очікувалося, що вони стартують найближчими тижнями.
- 2 серпня CNN писало, що країни Європи досі не передали США кінцевий план, тому є пропозиції відправити пілотів на навчання в США на авіабазу в Аризоні.