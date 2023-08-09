Байден вже дав іншим країнам зелене світло на навчання українських пілотів. Інформації про кінцевий план тренувань досі немає

Президент США Джо Байден вже дозволив іншим країнам навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16, але у Пентагоні не розголошують або досі не отримали кінцевий план тренувань від європейських союзників.

На брифінгу журналіст спитав, на якій зараз стадії затвердження плану навчань для українських пілотів з боку США. Він згадав про статтю видання Politico за 4 серпня, у якій йшлося, що Повітряні сили ЗСУ визначили першу групу з восьми пілотів і вона готова до навчання.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх відповіла: «Як вам відомо, провідну роль у навчанні відіграють Данія та Нідерланди. Президент вже дав зелене світло на проведення і підтримку навчання, але я просто не маю жодних додаткових оновлень щодо підготовки конкретних пілотів».