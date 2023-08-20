Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16

Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16. Про це 20 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Літаки нададуть після тренування пілотів та інженерів. Зеленський зазначив, що це лише початок.

Нідерланди передадуть винищувачі разом з Данією. «Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передасть винищувачі F-16 для боротьби України за свободу проти росії та її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії є непохитною», – сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Україна отримає літаки F-16 після виконання таких умов:

наявність успішно відібраного, перевіреного і навченого українського персоналу;

наявність необхідних дозволів, інфраструктури та логістики.

У серпні президент США дав зелене світло іншим країнам на навчання українських пілотів на F-16. 18 серпня стало відомо, що США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі після навчання пілотів. За день після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «уже розпочалось». До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 уже направилися пілоти, які випустилися у 2023 році. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.