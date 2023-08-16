Румунія офіційно підтвердила, що навчатиме українських пілотів на F-16

Президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. Для цього відкриють регіональний навчальний центр.

Про це Йоганніс заявив у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії.

За його словами, навчальний центр готуватиме не лише українців, але й пілотів країн-учасниць НАТО.

«Ми братимемо участь у підготовці українських військових в рамках місії військової допомоги Європейського Союзу і будемо приймати майбутній регіональний навчальний центр підготовки пілотів F-16, який служитиме як румунським, так і українським пілотам, а також пілотам з країн-членів Альянсу», — сказав він.