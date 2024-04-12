Медіа: Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16

Норвегія може відправити Україні 22 винищувачі F-16. США дали на це дозвіл.
Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Бельгія і Норвегія, проте останні дві країни не роголошують офіційно точну кількість винищувачів, яку планують передати.
Сайт Zona Militar пише про 22 літаки з боку Норвегії, видання Nettavisen з посиланням на джерела підтверджує цю цифру.
Вказано, що Норвегія, окрім винищувачів, може надати Україні двигуни до них, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання. Водночас не всі з цих 22 літаків обовʼязково будуть справними — частина піде на запчастини.
Точна дата передачі техніки Києву невідома, однак журналісти пишуть, що цього точно не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
- Українські військові пілоти й техніки вже проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.
- У кінці березня 2024 року перші 10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії. Потім вони відправились до Франції. Група пілотів у Данії та США вже тренуються на F-16 збивати крилаті ракети й Shahed.