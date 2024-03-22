Перші 10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії

Перші 10 українських військових пілотів пройшли льотну школу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Пілоти пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер вони перейдуть до просунутої льотної підготовки, яку проводять Військово-повітряні сили Франції. Потім вони навчаться літати на винищувачах F-16.