Українські пілоти в Данії та США вже тренуються на F-16 збивати крилаті ракети й Shahed

Українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. Вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.
Про це на брифінгу в медіацентрі Укрінформу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
Наразі підготовку проходять кілька груп пілотів. Вони на різних етапах навчань. Ті, що на фінальному етапі, у Данії та США відпрацьовують завдання, які перед ними стоятимуть в Україні. Терміни завершення підготовки й передачі винищувачів офіційно поки що не розголошують.
Щодо решти груп пілотів, то частина з них зараз проходить курси англійської у Великій Британії, одна група у Франції освоює системи управління винищувачів.
- Українські військові пілоти проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.
- У кінці березня 2024 року перші 10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії. Потім вони відправились до Франції.