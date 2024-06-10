Частину переданих ЗСУ F-16 триматимуть на зарубіжних базах. В Україні найбільшою проблемою буде прикриття

Частину переданих Україні західними партнерами винищувачів F-16 розміщуватимуть на закордонних авіабазах, щоб вони не стали мішенню для військ Росії.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

«Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв у разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів — буде більше літаків в Україні», — сказав командувач.

Він додав, що в Україні є певна кількість підготовлених аеродромів під F-16, але їх захист стане справжнім викликом. Для такого захисту має бути щонайменше дві батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot, дві батареї ЗРК NASAMS, щоб працювати по аеродинамічних цілях, по безпілотниках, а також прикривати сам Patriot. Також частиною прикриття аеродромів будуть зенітно-гарматні установки типу Gepard і пасивний захист — огорожі, технічні засоби руху, щоб ніяка диверсійна група не проникла. Усе перелічене — це мінімум захисту, який потрібний.

Голубцов також нагадав, що вже чотири країни — Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди — погодились передати Україні свої винищувачі F-16. Говорячи про кількість переданих літаків, він уточнив, що йдеться про 30—40 бортів, але надалі це число може зрости, оскільки «майже всі країни, які мають на озброєнні F-16, поступово переозброюються на F-35».

Окрім цього, Голубцов зауважив, що усі F-16, що надходять на озброєння ПС ЗСУ, модернізовані.

«Я можу сказати, що всі літаки, які будуть надаватися, пройшли певну модернізацію, там стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей. Разом з літаками буде надаватися спеціальний контейнер, який дозволяє знаходити і наводити ракети, бомби на наземні цілі. Також ця модернізація в основному стосувалася переобладнання літака для використання саме високоточної зброї. У «Вікіпедії» можна прочитати, це іде абревіатура MLU, саме ці літаки будуть надаватися Україні. Звичайно, ми очікуємо, що використання саме високоточної зброї дозволить нам вражати ті цілі, які потрібні для перемоги, для просування наших наземних військ до державного кордону і визволення наших територій», — сказав Голубцов.