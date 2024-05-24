У США перша група українських пілотів завершила навчання на F-16

Перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в американському штаті Аризона.

Про це повідомила речниця аризонської Повітряної національної гвардії Ерін Ханніган, передає Politico.

Українські пілоти пройшли навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні. Скільки точно з них уже закінчили курс підготовки — речниця не сказала через «обережність щодо їхньої безпеки».

Наразі льотчики Військово-повітряних сил України прямують до Європи для додаткового навчання.

Українські військові пілоти й техніки вже проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року. Усього Україна отримає понад 60 F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.