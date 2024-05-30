Данія дозволяє Україні атакувати військові цілі у рф її винищувачами F-16

Україна матиме право використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях у росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен на брифінгу з журналістами, передають Укрінформ та ЄП.

З його словами, коли питання можливості України бити по законних цілях на території росії з данських винищувачів обговорювали з Комітетом із закордонних справ у парламенті Данії, то з самого початку МЗС Данії заявляло — це частина самооборони.

«Це не нова позиція, це частина нашого внеску», — додав він.

Данія оголосила про рішення передати Україні винищувачі 20 серпня 2023 року. Йдеться про 19 літаків F-16. Вони потраплять в Україну після тренування пілотів, інженерів та підготовки відповідної інфраструктури.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах рф зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція, Польща та Фінляндія. За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів, президент Франції. А Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії.

Уряд Німеччини теж схиляється до дозволу Україні бити по рф німецькою зброєю, а США тим часом готові «адаптувати та коригувати» свою позицію за потреби. На США тиснуть кілька ключових європейських союзників, аби вони дозволили Україні бити своєю зброєю по рф. The New York Times писала, що в адміністрації Джо Байдена вже активно обговорюють послаблення обмежень.