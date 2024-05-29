Польща не забороняє Україні бити її зброєю по території росії

Польська влада не обмежує Україну у застосуванні зброї, яку передає Варшава, для ударів по цілях на території росії.

Про це в ефірі Radio Zet заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювали якісь обмеження в застосуванні українськими військовими польської зброї, наприклад щодо ударів по території росії, чиновник сказав: «Польська зброя, яку ми надаємо Україні, не має таких обмежень».

За його словами, українці можуть воювати так, як вважають за потрібне.

«Україна зазнала жорстокого нападу з боку росії, тому вона має право захищатися. Зі свого боку ми є країною, яка вирішила їй у цьому допомагати. Я вважаю, що решта західних союзників так само повинні зняти подібні обмеження», — висловився Томчик.

Глава МЗС Британії Кемерон 3 травня також заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах рф зброєю, наданою Лондоном. До того ж Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії.