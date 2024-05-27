Парламентська асамблея НАТО закликає держави Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по законних цілях в рф

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії.
Про це повідомляє пресслужба Парламентської асамблеї НАТО.
У декларації міститься заклик до урядів країн Альянсу «підтримати Україну в її міжнародному праві захищати себе, скасувавши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками по НАТО, для ударів по законних цілях у росії».
Декларанти наголошують, що нинішніх зусиль недостатньо для перемоги України, тому члени Альянсу повинні зняти певні обмеження. Документ схвалила більшість із понад 200 законодавців з усіх 32 країн Альянсу.
«Україні необхідно забезпечити все, що їй потрібно, якомога швидше і на стільки часу, скільки потрібно для перемоги», — йдеться в повідомленні.
Народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв додав, що тепер у парламентарів будуть юридичні підстави, аби ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені в життя.
- На тлі нового наступу росіян на Харківщину, Україна закликає союзників, зокрема США, скасувати заборону на використання наданої ними зброї для ударів по території росії. Передусім українські високопосадовці кажуть, що така заборона завадила Україні атакувати позиції російських військ, коли вони готували останній наступ. Вони стверджують, що Україні для власної оборони необхідно бити по військових складах на ворожій території. Мовляв, українська влада тижнями спостерігала, як росіяни скупчуються біля кордону, але через політику багатьох союзників Україна не змогла використати надану ними зброю для превентивного удару.
- Росія добре усвідомлює це обмеження, тому змогла сконцентрувати військову техніку і щонайменше 30 тисяч військових на кордоні, не боячись ураження, наприклад, наданими США балістичними ракетами ATACMS, якими Україна успішно нищила ворога на фронті.
- Тим часом Велика Британія дозволяє України бити своєю зброєю по території рф. Міністр закордонних справ країни Девід Кемерон цього місяця заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях у росії — Києв сам має вирішувати, чи робити це.
- А Блінкен на пресконференції в Україні з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою 15 травня казав, що Вашингтон не заохочує ударів по росії американським озброєнням, але «Україна повинна сама вирішувати, що робити». Водночас офіційно поки що позиція Білого дому в цьому питанні залишається незмінною. Утім, Держдеп США стимулює дебати в Адміністрації президента Джо Байдена щодо її помʼякшення.