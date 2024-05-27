Парламентська асамблея НАТО закликає держави Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по законних цілях в рф

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії.

Про це повідомляє пресслужба Парламентської асамблеї НАТО.

У декларації міститься заклик до урядів країн Альянсу «підтримати Україну в її міжнародному праві захищати себе, скасувавши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками по НАТО, для ударів по законних цілях у росії».

Декларанти наголошують, що нинішніх зусиль недостатньо для перемоги України, тому члени Альянсу повинні зняти певні обмеження. Документ схвалила більшість із понад 200 законодавців з усіх 32 країн Альянсу.

«Україні необхідно забезпечити все, що їй потрібно, якомога швидше і на стільки часу, скільки потрібно для перемоги», — йдеться в повідомленні.

Народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв додав, що тепер у парламентарів будуть юридичні підстави, аби ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені в життя.