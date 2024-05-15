Politico: Україна намагається змусити США дозволити бити американськими ракетами по росії

Відколи росія розпочала новий наступ на Харківщину, Україна намагається вчергове змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по території росії. Як головний аргумент, українські високопосадовці кажуть, що заборона на удари американською зброєю не дала Україні атакувати позиції росії, коли вони готували останній наступ на Харків.

Про це пише Politico.

Цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися підтримкою Конгресу в цьому питанні. Вони стверджують, що заборона на використання американської зброї для ударів по рф «звʼязує руки» українським військовим, оскільки Україні для власної ж оборони необхідно бити по військових складах на ворожій території.

Українська влада тижнями спостерігала, як росіяни скупчуються біля кордону, але через політику Вашингтону Україна не могла використати надану США зброю, щоб завдати превентивного удару.

Як умову для надання Україні зброї великої дальності, адміністрація Байдена озвучила, що нею не можна бити по території росії. Це обмеження діє з початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року і є певною перешкодою для України у протистоянні російській агресії.

Росія добре усвідомлює це обмеження, тому змогла сконцентрувати військову техніку і щонайменше 30 тисяч військових на кордоні, не боячись ураження наданими США балістичними ракетами ATACMS, якими Україна нищила ворога на фронті.

«Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону, і нічого не могли з цим вдіяти», — заявила Олександра Устинова, голова тимчасової слідчої комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Двоє американських посадовців у коментарі виданні підтвердили, що політика адміністрації Байдена досі не змінилася.

«Допомога призначена для оборони, а не для атаки на російські території», — сказав один із посадовців на правах анонімності.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді захопили в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, а деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.