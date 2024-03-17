У росії знову спалахнув нафтовий обʼєкт — цього разу в Краснодарському краї

Уночі 17 березня росію знову атакували безпілотники. Міноборони рф заявило про нібито збиття 35 безпілотників у Московській, Бєлгородській, Калузькій, Орловській, Ростовській, Ярославській, Курській областях та у Краснодарському краї.
У Краснодарському краї під удар безпілотників потрапив нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані. На заводі спалахнула пожежа. Місцева влада заявила, що це начебто наслідок падіння БпЛА. Після атаки одна людина загинула, але від серцевого нападу.
Цей нафтопереробний завод «Словʼянськ ЕКО» входить у пʼятірку найбільших компаній нафтопереробки Краснодарського краю. Підприємство включає установки з переробки нафти, ємності для зберігання сировини та готової продукції, власні залізничні колії та естакади зливу та наливу.
- Це вже вкотре російський нафтовий обʼєкт постраждав від БпЛА, через що в росії скорочується переробка нафти. Зокрема, 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. До цього дрони атакували НПЗ у Нижегородській області та нафтобазу в Орлі. При цьому нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижегородській області втратив частину своїх потужностей через атаку.
- Ще були атаки по нафтобазі в Клинцях Брянської області, нафтопереробному заводу «Роснафти» в Туапсе, нафтовому терміналу в Усть-Лузі та нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» в Ярославлі. Також 3 лютого дрони атакували волгоградський «Лукойл». На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8—23%.
- Переробка нафти в рф теж скорочується, оскільки російські заводи терплять збитки через атаки українських дронів.