У росії знову спалахнув нафтовий обʼєкт — цього разу в Краснодарському краї

Уночі 17 березня росію знову атакували безпілотники. Міноборони рф заявило про нібито збиття 35 безпілотників у Московській, Бєлгородській, Калузькій, Орловській, Ростовській, Ярославській, Курській областях та у Краснодарському краї.

У Краснодарському краї під удар безпілотників потрапив нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані. На заводі спалахнула пожежа. Місцева влада заявила, що це начебто наслідок падіння БпЛА. Після атаки одна людина загинула, але від серцевого нападу.

Цей нафтопереробний завод «Словʼянськ ЕКО» входить у пʼятірку найбільших компаній нафтопереробки Краснодарського краю. Підприємство включає установки з переробки нафти, ємності для зберігання сировини та готової продукції, власні залізничні колії та естакади зливу та наливу.