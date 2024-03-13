У російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод

У російській Рязані вранці 13 березня безпілотники атакували місцевий нафтозавод AO «Рязаньнафтопродукт» — на території підприємства виникла пожежа, постраждали двоє людей. У Міноборони рф заявили, що російська ППО збила або перехопила 58 безпілотників над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Курською, Ленінградською та Рязанською областями.

За інформацією каналу 112, один з дронів влучив в установку з первинної переробки нафтопродуктів. Площа пожежі, за різними даними, становить «100—200 квадратних метрів».

Місцевий губернатор підтвердив, що пожежа на нафтозаводі почалася через атаку безпілотників. Губернатор Ленінградської області повідомив, що інший безпілотник збили на підльоті до нафтопереробного заводу КІНЕФ у Кірішському районі. За його словами, руйнувань немає.