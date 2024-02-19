У росії падає переробка нафти — це наслідки атак українських дронів

Переробка нафти в рф продовжувала скорочуватися протягом останнього тижня, оскільки російські заводи потерпають від збитків через атаки українських дронів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Від початку цього року українські атаки завдали шкоди шістьом нафтопереробним заводам, на які припадає близько 18% загальної російської переробки нафти.

Падіння обсягу нафтопереробки становить майже 380 тисяч барелів на день — порівняно з груднем 2023 року. У січні Україна почала вражати російські НПЗ.

За даними Bloomberg, середньодобовий обсяг переробки в рф знизився до 5,21 мільйона барелів — це найнижчий показник від початку жовтня 2023 року.

У лютому цього року ситуація гіршає з кожним тижнем — на другому тижні переробляли 5,16 мільйона барелів нафти на день, що на 94 тисячі барелів менше, ніж на першому тижні.

За даними Bloomberg, експорт сирої нафти морським транспортом знизився приблизно на 290 тисяч барелів на день протягом тижня до 11 лютого. Проте минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство заявило, що менші обсяги нафтопереробних заводів можуть спричинити сплеск експорту сирої нафти.