Дрони атакувати найбільший на півдні росії нафтопереробний завод

Дрони атакували підприємство «Лукойл» — найбільшого виробника нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі рф. За свідченням місцевих жителів, було два вибухи: перший о 04:23, другий приблизно за пів години. Пожежу гасили близько трьох годин, повідомили V1.RU | Новости Волгограда.

Губернатор Андрій Бочаров пізніше заявив, що у двох районах області відбито атаку безпілотників.

«Внаслідок падіння збитого БпЛА виникло загоряння на Волгоградському НПЗ. Пожежно-рятувальні сили оперативно розпочали роботу, пожежу оперативно локалізовано, відкрите горіння ліквідовано. Жертв немає», — заявив він.