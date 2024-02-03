Дрони атакувати найбільший на півдні росії нафтопереробний завод

Дрони атакували підприємство «Лукойл» — найбільшого виробника нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі рф. За свідченням місцевих жителів, було два вибухи: перший о 04:23, другий приблизно за пів години. Пожежу гасили близько трьох годин, повідомили V1.RU | Новости Волгограда.
Губернатор Андрій Бочаров пізніше заявив, що у двох районах області відбито атаку безпілотників.
«Внаслідок падіння збитого БпЛА виникло загоряння на Волгоградському НПЗ. Пожежно-рятувальні сили оперативно розпочали роботу, пожежу оперативно локалізовано, відкрите горіння ліквідовано. Жертв немає», — заявив він.
- На початку 2024 року українські спецслужби й розвідка організували серію атак на обʼєкти російського нафтоперероблення. Зокрема, були удари по нафтобазі в Клинцях Брянської області, нафтопереробному заводу в Туапсе, нафтовому терміналу в Усть-Лузі, нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» в Ярославлі.