У Туапсе після атаки дронів зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів росії

Єдиний на чорноморському узбережжі рф нафтопереробний завод зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів після атаки українських дронів в ніч на 25 січня.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Туапсинський нафтопереробний завод «Роснафти» входить до десятки найбільших у країні — там щороку переробляють до 9 мільйонів тонн сировини.
Унаслідок атаки на підприємстві згоріла вакуумна установка, тож швидко відновити виробництво завод не зможе. Джерела агентства повідомляють, що ремонт триватиме щонайменше до кінця лютого — початку березня.
- Туапсе — російський курорт на узбережжі Чорного моря. У місті є порт і великий нафтопереробний завод, який побудували у 1929 році, він є найстарішим з діючих в росії.