Politico: У росії закінчився запас бензину через українські атаки на НПЗ

Атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

Про це пише Politico.

Ціни на дизельне пальне для російських споживачів різко зросли, тільки за останній тиждень вони подорожчали на 10%. Водночас ціни на бензин сягнули шестимісячного максимуму — зросли на понад 20% з початку року.

Постачання пального зменшується, російські підприємства змушені призупиняти виробництво. До того ж Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму. Минулого тижня він становив приблизно 712 тисяч тонн, проти понад 844 тисяч тонн за той самий тиждень 2023 року.

Дронові атаки на НПЗ стали як і політичною, так і військовою проблемою росії, адже дешеве пальне важливе для російського оборонно-промислового комплексу, а ще — для іміджу путіна.

Аналітик російського Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков розповідав російським медіа, що ціни навряд чи знизяться найближчим часом, і росія, можливо, почне імпортувати бензин з резервів у Білорусі.

Торік Кремль заборонив експорт бензину і дизельного пального через дефіцит на внутрішньому ринку, де регуляція підтримувала низькі ціни, аби заспокоювати автомобілістів і штучно стимулювати сільськогосподарський сектор.

Посередники заробляли, продаючи за кордон дешевий бензин, призначений для використання в росії, і розвивали чорний ринок. У листопаді 2023 року Кремль послабив заборону, але знову ввів її у березні 2024 через атаки безпілотників.

Тепер росії доведеться обирати — отримувати гроші для ведення війни чи забезпечити своїх військових і цивільних пальним.

За словами колишнього офіцера британської військової розвідки Інгрема, удари безпілотників мають ефект, бо вони руйнують нафтову інфраструктуру, і цю стратегію «вивчатимуть в академіях підготовки офіцерів через десятиліття».