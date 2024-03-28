Росстат зафіксував обвал виробництва бензину після ударів по російських НПЗ

У росії зафіксували різке падіння виробництва бензину після серії ударів українських безпілотників по великих російських нафтопереробних заводів, зокрема «Роснефти» та «Лукойлу».

Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на дані Федеральної служби державної статистики (Росстат).

За тиждень, що завершився 24 березня, випуск бензину у країні впав на 7,4% і склав 754,6 тисячі тонн.

За попередній тиждень у росії виробили 815,3 тисячі тонн бензину, а з 4 по 10 березня — 838,9 тисячі тонн. Так, за три тижні російська економіка втратила 10,1% виробництва бензину. Випуск дизельного палива за той же період впав на 3,9% — до 1,648 мільйона тонн.

Минулого тижня повідомлялося, що після атак українських дронів по російських НПЗ середньодобова швидкість переробки нафти в рф впала до найнижчого тижневого рівня за останні десять місяців.

Так, російські НПЗ з 14 до 20 березня переробляли 5,03 мільйона барелів нафти на день. За розрахунками Bloomberg, це на понад 400 тисяч барелів на день менше за середній показник на перші 13 днів березня.

Цього року під удар потрапили 13 великих нафтопереробних заводів росії і два невеликі. Через це на день рф втрачала 480—900 тисяч барелів переробних потужностей. Але фактичне скорочення загального обсягу переробки нафти на нафтопереробних заводах рф може бути меншим, оскільки інші неушкоджені заводи збільшили свою продуктивність.

17 березня в росії через атаку дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. Це вже котрий російський нафтовий обʼєкт, який постраждав від безплотників. Зокрема, 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. До цього дрони атакували НПЗ у Нижегородській області та нафтобазу в Орлі. При цьому нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижегородській області втратив частину своїх потужностей через атаку. На тлі атак біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8—23%.

Нещодавно Financial Times писало, що США навіть закликали Україну припинити напади на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати атаки на українську енергетику у відповідь.

Однак росія досі залишається одним з найбільших світових експортерів енергоресурсів, навіть попри санкції Заходу на її нафтогазовий сектор. Наприкінці минулого року повідомляли, що щомісячний дохід росії від експорту нафти був більшим, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну.