Financial Times: США закликають Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру

США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати напади на українську енергетику у відповідь.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох джерел.
За словами співрозмовників, прохання-попередження з Вашингтона неодноразово передавали до СБУ та ГУР.
Як каже одне з джерел, Білий дім дедалі більше розчаровується «нахабними» атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.
У США також стурбовані тим, що у відповідь на подальші атаки України по російських об’єктах рф може напасти на енергетичну інфраструктуру, важливу для країн Заходу. Зокрема це Каспійський трубопровідний консорціум, який транспортує нафту з Казахстану через росію на світовий ринок.
Представник Ради нацбезпеки сказав, що у США «не заохочують і не дозволяють атаки всередині росії».
Колишня аналітикиня Центрального розвідувального управління СЩА Хеліма Крофт нещодавно зазначила, що Україна показала, що може вразити більшу частину нафтогазової інфраструктури в західній росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.
- Наприкінці минулого тижня у росії внаслідок атаки дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод. Це вже вкотре російський нафтовий обʼєкт постраждав від БпЛА, через що в росії скорочується переробка нафти. Зокрема, 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. До цього дрони атакували НПЗ у Нижегородській області та нафтобазу в Орлі. При цьому нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижегородській області втратив частину своїх потужностей через атаку.
- Ще були атаки по нафтобазі в Клинцях Брянської області, нафтопереробному заводу «Роснафти» в Туапсе, по нафтовому терміналу в Усть-Лузі та нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» в Ярославлі. Також 3 лютого дрони атакували волгоградський «Лукойл». На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8—23%.
- Втім, росія досі залишається одним з найбільших світових експортерів енергоресурсів, навіть попри санкції Заходу на її нафтогазовий сектор. Наприкінці минулого року повідомляли, що щомісячний дохід росії від експорту нафти зараз більший, ніж був до повномасштабного вторгнення в Україну. У жовтні 2023 року чистий дохід від російської нафти сягнув $11,3 мільярда, що становить 31% від загального прибутку російського бюджету за місяць. Це рекордний показник з травня 2022 року.