Bloomberg: Щомісячний дохід росії від експорту нафти перевищив довоєнний рівень

Щомісячний дохід росії від експорту нафти зараз більший, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну. У жовтні 2023 року чисті доходи від російської нафти досягли $11,3 мільярда, що становить 31% від загального доходу російського бюджету за місяць. Це рекордна цифра з травня 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Ліміт ціни на російську морську нафту в $60 за барель, що на $24 нижче середньоринкової ціни за останні 12 місяців, сприяв розвитку прибуткового бізнесу для десятків торговців і судноплавних компаній. Їх важко відстежити. Згідно з торговими даними, зібраними журналістами, з моменту, коли нафта залишає росію, до моменту, коли вона досягає покупців, випаровується близько $11 мільярдів на рік.

Цього року близько 45% російської нафти перевезли за допомогою «тіньового флоту». Поки західні регулятори не знайдуть можливості обмежити його дію, тіньовий експорт російської нафти буде лише збільшуватися.

Тіньовий флот, який складається з внутрішніх і «тіньових» власників суден, перевіз понад 70% російської нафти протягом перших девʼяти місяців 2023 року, що дозволило Москві зберегти контроль над своїм експортом і поступово підвищувати ціни.

За даними індійської митниці, цього року російська нафта коштувала в середньому $72 за барель до моменту потрапляння до Індії, що на $12 вище ніж ціни на експорт у росії. Дані Argus Media, які використовуються для інформування про політику G7, демонструють подібний розрив з березня. Враховуючи, що цього року росія експортувала майже 3,5 мільйона барелів нафти на день, це означає, що близько $11 мільярдів йде на те, що можна назвати розподілом поставок. Майже всі вони проходять через анонімних торговців або невідомі транспортні компанії.