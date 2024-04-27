Російський НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинився після атаки дронів

Російський нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані частково призупинив роботу після атаки безпілотників.

Про це директор з комплексної безпеки групи компаній «Словʼянськ ЕКО» Едуард Труднєв повідомив російському пропагандистському виданню ТАСС.

За його словами, десять дронів «прилетіли саме в завод», і там спалахнула велика пожежа. Також він припускає, що є приховані пошкодження НПЗ.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв звинуватив в атаці безпілотниками Україну і заявив, що дрони цілилися на резервуарний парк і ректифікаційну колону.

Російське Міноборони повідомляло про збиття 68 українських безпілотників над своєю територією, і зокрема 66 — над Краснодарським краєм.

Нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік.