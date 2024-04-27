Краснодарський край атакували 66 безпілотників — цілились в НПЗ у Словʼянську-на-Кубані

Російське Міністерство оборони заявило про збиття 68 українських безпілотників над своєю територією, зокрема 66 — над Краснодарським краєм.

Вибухи лунали в кількох районах, зафіксовані влучання і пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ «Словʼянськ ЕКО» біля міста Словʼянськ-на-Кубані. Цей НПЗ переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв каже, що ціллю були нафтопереробні заводи й обʼєкти інфраструктури. За його словами, «серйозних руйнувань немає».

Голова Словʼянського району Краснодарського краю Роман Синяговський зазначив, що під удар потрапив завод у Словʼянську-на-Кубані. Він каже, що було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону.