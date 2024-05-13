Росіяни мають тактичний успіх на Харківщині — тривають бої за прикордонний Вовчанськ

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ведуться бої на напрямках Пильна — Лукʼянці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове, Муром — Бугруватка.

Також противник штурмує напрямки Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Оліникове — Лукʼянці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

«Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів задля максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів», — зазначає Генштаб.

За даними DeepState, ворог учора окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.