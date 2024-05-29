Фінляндія дозволила Україні бити її зброєю по території росії

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не обмежували Україну в завданні ударів по території росії фінською зброєю.
Про це Валтонен сказала виданню Uusi Suomi.
За словами Валтонен, країна, яка веде оборонну війну, може атакувати військові цілі на території країни-нападника, якщо це необхідно для самооборони.
«Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень щодо своєї матеріальної допомоги Україні, але припускає, що її [допомогу] використовуватимуть відповідно до міжнародного права», — сказала міністр закордонних справ Фінляндії.
Валтонен заявила, що росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, тож Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
«Сюди також входять атаки на військові цілі на території країни-нападника, які необхідні для самозахисту», — наголосила Валтонен.
Це питання стало предметом публічних дебатів після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу розглянути питання про те, щоб послабити обмеження на удари по росії західною зброєю.
- Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах рф зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція та Польща. За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів, президент Франції. А Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії.