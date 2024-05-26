Міністр оборони Швеції заявив, що Україна має право використовувати шведську зброю для ударів по території рф

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна має право бити по території росії зброєю, наданою Стокгольмом.

Про це він сказав у коментарі виданню Hallandsposten.

За його словами, росія веде «неспровоковану й незаконну агресивну війну» проти України.

«За міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист», — заявив Йонсон на запитання журналіста про те, чи дозволяє Швеція бити своєю зброєю по території рф.