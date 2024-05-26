Міністр оборони Швеції заявив, що Україна має право використовувати шведську зброю для ударів по території рф

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна має право бити по території росії зброєю, наданою Стокгольмом.
Про це він сказав у коментарі виданню Hallandsposten.
За його словами, росія веде «неспровоковану й незаконну агресивну війну» проти України.
«За міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист», — заявив Йонсон на запитання журналіста про те, чи дозволяє Швеція бити своєю зброєю по території рф.
- На тлі нового наступу росіян на Харківщину, Україна закликає союзників, зокрема США, скасувати заборону на використання наданої ними зброї для ударів по території росії. Передусім українські високопосадовці кажуть, що така заборона завадила Україні атакувати позиції російських військ, коли вони готували останній наступ. Вони стверджують, що Україні для власної ж оборони необхідно бити по військових складах на ворожій території. Мовляв, українська влада тижнями спостерігала, як росіяни скупчуються біля кордону, але через політику багатьох союзників Україна не змогла використати надану ними зброю для превентивного удару.
- Росія добре усвідомлює це обмеження, тому змогла сконцентрувати військову техніку і щонайменше 30 тисяч військових на кордоні, не боячись ураження, наприклад, наданими США балістичними ракетами ATACMS, якими Україна успішно нищила ворога на фронті.
- Тим часом Велика Британія дозволяє Україні бити своєю зброєю по території рф. Міністр закордонних справ країни Девід Кемерон цього місяця заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях у росії — Києв сам має вирішувати, чи робити це.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Україні з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою 15 травня казав, що Вашингтон не заохочує ударів по росії американським озброєнням, але «Україна повинна сама вирішувати, що робити». Водночас офіційно поки що позиція Білого дому в цьому питанні залишається незмінною. Утім, Держдеп США стимулює дебати в Адміністрації президента Джо Байдена щодо її помʼякшення.
- Сьогодні, 26 травня, Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання Україною німецької зброї для ударів по території рф — щоб «не допустити переростання конфлікту у велику війну.