NYT: Держдеп США пропонує адміністрації Байдена дозволити Україні бити американською зброєю по рф

Після свого візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена дозволити Україні бити по території росії американською зброєю.

Про це пише New York Times.

З перших поставок американської зброї в Україну Байден ніколи не відмовлявся від однієї умови: президент Володимир Зеленський мав гарантувати, що українське військо ніколи не битиме цією зброєю по території росії. На думку Байдена, скасування цієї заборони завадить йому «уникнути Третьої світової війни».

Однак на тлі нового російського наступу на Харківщині Держдеп стимулює дебати в адміністрації президента щодо її помʼякшення.

Пропозиція дозволити Україні бити по рф американською зброєю, на якій наполягав Блінкен після візиту до Києва минулого тижня, досі перебуває на стадії формування. І нині невідомо, скільки його колег із найближчого оточення Байдена підтримали цей заклик. Поки що цю пропозицію офіційно не представили президенту.

Однак, за словами джерел видання, які брали участь в обговореннях, на тлі нового наступу рф позиція Блінкена змінилася.

Відколи росія розпочала наступ на Харківщину, Україна намагається вчергове змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по території росії.

Як головний аргумент українські високопосадовці кажуть, що така заборона не дала Україні атакувати позиції росії, коли вони готували свій останній наступ. Вони стверджують, що Україні для власної ж оборони необхідно бити по військових складах на ворожій території.

Українська влада тижнями спостерігала, як росіяни скупчуються біля кордону, але через політику Вашингтону Україна не могла використати надану США зброю для превентивного удару.

Росія добре усвідомлює це обмеження, тому змогла сконцентрувати військову техніку і щонайменше 30 тисяч військових на кордоні, не боячись ураження наданими США балістичними ракетами ATACMS, якими Україна нищила ворога на фронті.

Останніми місяцями Україна активно бʼє по російських нафтопереробних заводах, через це в росії вичерпався запас бензину. Видання Financial Times писало, що США навіть закликали Україну припинити напади на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати атаки на українську енергетику у відповідь.

Водночас Україна атакує російські НПЗ переважно за допомогою власних безпілотників, які не мають потужності та швидкості американської зброї. Водночас російська протиповітряна оборона збиває українські дрони й ракети дедалі частіше, вдосконалюючи при цьому свою техніку радіоелектронної боротьби.

Тим часом Велика Британія уже дозволяє України бити своєю зброєю по території рф. Міністр закордонних справ країни Девід Кемерон цього місяця заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях у росії, і Києв сам має вирішувати, чи робити це.

А Блінкен на пресконференції в Україні з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою 15 травня казав, що Вашингтон не заохочує ударів по росії американським озброєнням, але «Україна повинна сама вирішувати, що робити». Водночас офіційно поки що позиція Білого дому в цьому питанні залишається незмінною.